شكرا لقرائتكم صور.. إغلاق محلين بثلوث المنظر بسبب مواد غذائية فاسدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أغلقت بلدية محافظة بارق، ممثلة في قسم صحة البيئة، محلين بسبب مخالفة الاشتراطات الصحية.

وجاء ذلك خلال تكثيف مراقبي قسم صحة البيئة جولاتهم الرقابية على عدد من المحلات والمنشآت التجارية بمركز ثلوث المنظر.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بارق، أحمد بن عِوَض البارقي، أن مراقبي قسم صحة البيئة وضمن حملة غذاؤكم أمانة كثفوا جولاتهم الرقابية على المطاعم والبوفيهات ومراكز بيع التموينات الغذائية، حيث تم رصد 10 مخالفات صحية ومصادرة 3 كيلو جرامات من المواد الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار البارقي إلى أن جولات البلدية سوف تستمر في الصباح والمساء، مشددًا على معاقبة المخالفين حسب الأنظمة واللوائح البلدية للحفاظ على سلامة متابعات الخليج 365 في المحافظة ومراكزها ببيئة غذائية صحية.

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