شكرا لقرائتكم شاهد بالفيديو .. كلمات ومسرحيات في حفل أسر التوحد في اليوم العالمي للإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وثقت عدسة “متابعات الخليج 365” فعالية اليوم العالمي للإعاقة، التي نظمتها جمعية أسر التوحد، أمس الاثنين، برعاية الأميرة سميرة الفيصل، وذلك في بيوت الشباب بمدينة الرياض.

وكانت الأميرة سميرة الفيصل، قد صرحت إلى “متابعات الخليج 365“: بأن هذا البرنامج ترفيهي وتدريبي وتأهيلي، واستفاد منه 40 شابًّا من ذوي التوحد.

وتمنت أن ينتشر هذا البرنامج في جميع مناطق المملكة، وأن ذلك قد يتماشى مع رؤية 2030 بأن يكون هنالك خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن ضمنها التوحد.

ووجهت الأميرة سميرة الفيصل نداءً إلى وزير الصحة ووزير التعليم ووزير التنمية لأهمية هذا الأمر لتوفير البيئة المناسبة والدعم المادي والمساندة لمثل هذه الجمعيات من قبل الوزارات.

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