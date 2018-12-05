شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إيقاف 4 متهمين اعتدوا على وافد وسلبوا ما بحوزته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أوقفت شرطة محافظة جدة 4 متهمين ، في العقد الثاني من العمر ، لإعتداءهم على أحد الوافدين ، اثناء مروره بأحد الاحياء السكنية، وسلب محفظته منه بالقوه والاكراه

وأوضح الأمن العام عبر حسابه في تويتر أنه تمت إحالة القضية للنيابة العامة.