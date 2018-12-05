شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة المخدرات: هكذا خبأت امرأة نصف كيلو من الكوكايين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) تمكنت الفرق الميدانية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمدينة المنورة من القبض على امرأة كان بحوزتها نصف كيلو من مادة الكوكايين المخدر. تمكنت الفرق الميدانية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمدينة المنورة من القبض على امرأة كان بحوزتها نصف كيلو من مادة الكوكايين المخدر. وأظهر فيديو نشرته المديرية عبر حسابها في تويتر محاولة المرأة إخفاء "الكوكايين" في شنطتها اليدوية وحذائها.



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