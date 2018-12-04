شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تعليم جازان» يُكرِّم طلاب وطالبات التربية الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبير عباس (جازان)

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، أن جميع الأجهزة المجتمعية والتعليمية في خدمة طلاب التربية الخاصة، وأنهم جزء مهم من أبناء هذا الوطن، لما لهم من دور كبير في المستقبل.

جاء ذلك خلال استقباله طلاب وطالبات التربية الخاصة في مكتبه لمشاركتهم الاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2018، كما دشَّن الشعار الخاص بإدارة التربية الخاصة بهذه المناسبة.

وعبَّر الأحوس عن سعادته بمشاركة الطلاب والطالبات من هذه الفئة الغالية في هذه المناسبة، والتي تمثل تعريفاً بحقوق ذوي الإعاقة وواجبات المجتمع نحوهم وإبرازاً للموهبين منهم، مشيراً إلى أهمية إشراكهم في جميع المجالات لاكتشاف مواهبهم ودعمها وحثهم على الإبداع لزيادة إنتاجية الوطن من جميع أبنائه.

ولفت إلى أن وزارة التعليم تهتم بأبنائنا وبناتنا من جميع الفئات دون تخصيص، وتحفزهم على الإبداع والتميز ليكونوا عناصر فعالة منتجة تبني مستقبل يعمه النماء والازدهار، مقدماً الشكر لطلاب وطالبات التربية الخاصة والقائمين على رعايتهم في إدارة التربية الخاصة (بنين - بنات)، والذين يبذلون جهوداً كبيرة لتقديم أفضل الخدمات للطلاب والطالبات.

من جانب آخر، استقبلت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم جازان⁩ رحاب مسلم طلاب وطالبات التربية الخاصة، وشاهدت عدداً من الفقرات التي قدمها الطلاب والطالبات، وأبدت سعادتها بما شاهدته من تميز يعكس الواقع الجميل الموجود لطلاب وطالبات هذه الفئة، كما قامت بتكريمهم في ختام الزيارة.