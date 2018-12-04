شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يفتتح مؤتمر «مهارات المستقبل» ويُكِّرم الفائزين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالمحسن الحارثي (الرياض) @aalblahdi

‏أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، افتخاره بنيابة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في افتتاح الموتمر الدولي لتقويم التعليم 2018، الذي ينعقد تحت عنوان «مهارات المستقبل تنميتها وتقويمها» من 4-6 ديسمبر في فندق الفورسيزون بالرياض.

وقال الأمير فيصل بن بندر: «شرف لي شخصياً وشرف لمنطقة الرياض أن يقام فيها هذا المؤتمر بحكم وجود الهيئة التي نفتخر بها جمعياً ونطلب منها الكثير».

وقدَّم الأمير فيصل بن بندر شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على هذه العطاءات الرائعة لهذا الوطن وأبنائه كل يوم.

وأكد أمير الرياض ثقته بوجود هذه الهيئة في أيدٍ أمينة، وأن وجود الدكتور مساعد العيبان على رأس مجلس إدارتها سيؤدي بها إلى بر الأمان، وفق منهج علمي سليم وواضح ومتقن ومثبت في كل الأمور.

وأضاف: «أرجو للجميع التوفيق، وأُهنئ الفائزين والمؤسسة وعلى رأسها الدكتور الأمير فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، الذي يُقدِّم الشي الكثير لها في هذا المجال».

وقد ألقى رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، كلمة رحب فيها بالأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ـ راعي الحفل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ـ، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وضيوف المؤتمر من داخل وخارج المملكة.

ورفع الأمير فيصل بن عبدالله المشاري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، التي تعد حافزاً للعمل الجاد والمستمر في سبيل النهوض بالتعليم والتدريب إلى المستويات المستهدفة، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مهندس وربان رؤية وطننا، على كريم عنايته ودعمه للهيئة وبرامجها، ما مكنها من أداء رسالتها في إطار رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن موضوع المهارات يمثل هاجساً ويحتل مساحة كبيرة في النقاش العالمي، حيث ظهرت المهارات بمسميات كثيرة، وهذا التعدد يدل على أهمية المهارات في جوانب العمل والحياة.

وفي الختام، شكر الأمير فيصل بن عبدالله المشاري، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على رعايته الحفل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، كما شكر القائمين على الأعمال في اللجنة الإشرافية للمؤتمر واللجان المختلفة وعلى رأسهم أمين عام المؤتمر الدكتور فهد المقحم، ورئيس اللجنة العلمية الدكتور عبدالله القاطعي، وقدَّم شكره للرعاة الذين ساهموا في دعم المؤتمر والمشاركة فيه.

كما هنَّأ الفائزين والفائزات بجوائز قياس لهذا العام، ودعا لهم ولزملائهم بالتوفيق والمزيد من النجاحات والتميز، وأن يكونوا لبنات بناء متينة في صرح بلادنا وللبشرية عامة.

واختتم حديثه قائلاً: «حفظ الله بلادنا وأعاننا على تحمّل مسؤولياتنا، وحفظ لنا قائدنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأدامهم قادة موفقين مسددين، وبارك في جهود كل مخلص على تراب هذا الوطن للوصول إلى اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي لوطن طموح».