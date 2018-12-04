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انت الان تتابع بعد توقف نبضات قلبها.. "صحة جازان" تمنع طبيبة رنا من السفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
علمت "الخليج 365" أن صحة جازان اتخذت إجراء أولياً في قضية رضيعة العارضة "رنا"، والتي اتهمت أسرتها أحد المراكز الطبية الخاصة في المحافظة بالتسبب في تأزم حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة بعد توقف نبضات القلب مع إخفاء الحقيقة، يقضي بمنع الكادر الطبي من السفر لحين الانتهاء من الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات بعد تحويل الملف للمحكمة الطبية.
وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي في صحة جازان نبيل غاوي لـ"الخليج 365" إن ذلك يأتي ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها في القضية هو تأجيل سفر الطبيبة لحين انتهاء الشكوى واستكمال الإجراءات.
وكانت أسرة الطفلة "رنا" قد اتهمت مجمعاً طبياً خاصاً بالعارضة بإهمال حالة طفلتهم أثناء ولادتها ما تسبب بتوقف نبضات القلب ودخولها في غيبوبة، بحسب قولهم موضحين أنهم تفاجؤوا بتعطل الإسعاف ما تعذر نقلها للمستشفى قبل حضور والدها، وهو ما دفع "صحة جازان" إلى فتح تحقيق في الواقعة وذلك بتشكيل لجنة للتحقق من الإجراءات المتخذة مع الحالة واتخاذ ما يلزم وإحالة الملف إلى لجنة المخالفات وإلى إدارة المتابعة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
واعترفت "صحة جازان" مبدئياً بأن المركز الطبي ارتكب خطأ وفقاً لنتائج التحقيق يتمثل في طريقة نقل الحالة، مبينة أن الإجراء المتبع لم يكن صحيحاً، مشيرة إلى أنه تم التحقيق مع الطبيبة والاطلاع على شهاداتها والتحفظ على الملف الطبي للطفلة.
بعد توقف نبضات قلبها.. "صحة جازان" تمنع طبيبة رنا من السفرقاسم الخبراني الخليج 365 2018-12-05
علمت "الخليج 365" أن صحة جازان اتخذت إجراء أولياً في قضية رضيعة العارضة "رنا"، والتي اتهمت أسرتها أحد المراكز الطبية الخاصة في المحافظة بالتسبب في تأزم حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة بعد توقف نبضات القلب مع إخفاء الحقيقة، يقضي بمنع الكادر الطبي من السفر لحين الانتهاء من الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات بعد تحويل الملف للمحكمة الطبية.
وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي في صحة جازان نبيل غاوي لـ"الخليج 365" إن ذلك يأتي ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها في القضية هو تأجيل سفر الطبيبة لحين انتهاء الشكوى واستكمال الإجراءات.
وكانت أسرة الطفلة "رنا" قد اتهمت مجمعاً طبياً خاصاً بالعارضة بإهمال حالة طفلتهم أثناء ولادتها ما تسبب بتوقف نبضات القلب ودخولها في غيبوبة، بحسب قولهم موضحين أنهم تفاجؤوا بتعطل الإسعاف ما تعذر نقلها للمستشفى قبل حضور والدها، وهو ما دفع "صحة جازان" إلى فتح تحقيق في الواقعة وذلك بتشكيل لجنة للتحقق من الإجراءات المتخذة مع الحالة واتخاذ ما يلزم وإحالة الملف إلى لجنة المخالفات وإلى إدارة المتابعة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
واعترفت "صحة جازان" مبدئياً بأن المركز الطبي ارتكب خطأ وفقاً لنتائج التحقيق يتمثل في طريقة نقل الحالة، مبينة أن الإجراء المتبع لم يكن صحيحاً، مشيرة إلى أنه تم التحقيق مع الطبيبة والاطلاع على شهاداتها والتحفظ على الملف الطبي للطفلة.
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
12:31 AM
غاوي لـ"الخليج 365": يأتي ذلك لحين استكمال إجراءات القضية
علمت "الخليج 365" أن صحة جازان اتخذت إجراء أولياً في قضية رضيعة العارضة "رنا"، والتي اتهمت أسرتها أحد المراكز الطبية الخاصة في المحافظة بالتسبب في تأزم حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة بعد توقف نبضات القلب مع إخفاء الحقيقة، يقضي بمنع الكادر الطبي من السفر لحين الانتهاء من الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات بعد تحويل الملف للمحكمة الطبية.
وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي في صحة جازان نبيل غاوي لـ"الخليج 365" إن ذلك يأتي ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها في القضية هو تأجيل سفر الطبيبة لحين انتهاء الشكوى واستكمال الإجراءات.
وكانت أسرة الطفلة "رنا" قد اتهمت مجمعاً طبياً خاصاً بالعارضة بإهمال حالة طفلتهم أثناء ولادتها ما تسبب بتوقف نبضات القلب ودخولها في غيبوبة، بحسب قولهم موضحين أنهم تفاجؤوا بتعطل الإسعاف ما تعذر نقلها للمستشفى قبل حضور والدها، وهو ما دفع "صحة جازان" إلى فتح تحقيق في الواقعة وذلك بتشكيل لجنة للتحقق من الإجراءات المتخذة مع الحالة واتخاذ ما يلزم وإحالة الملف إلى لجنة المخالفات وإلى إدارة المتابعة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
واعترفت "صحة جازان" مبدئياً بأن المركز الطبي ارتكب خطأ وفقاً لنتائج التحقيق يتمثل في طريقة نقل الحالة، مبينة أن الإجراء المتبع لم يكن صحيحاً، مشيرة إلى أنه تم التحقيق مع الطبيبة والاطلاع على شهاداتها والتحفظ على الملف الطبي للطفلة.
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المصدر : الخليج 365
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