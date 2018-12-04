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محمد بن مسعود - الدمام - أثناء وقوفه على الأضرار بمحافظة الليث أظهر مقطع فيديو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أثناء وقوفه اليوم الثلاثاء على الأضرار بمحافظة الليث، وهو يرد على أحد المواطنين المتضررين الذي تطرق من خلال حديثه لضعف إمكانات البلدية. وجاء رد الأمير خالد الفيصل: "معاد حنا معتمدين على البلدية وإمكانياتها.. نطمح بشيء أكبر". شاهد.. أمير مكة يرد على مواطن متضرر: "معاد حنا معتمدين على البلدية.. ونطمح بشيء أكبر" متعب البقمي الخليج 365 2018-12-05 أظهر مقطع فيديو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أثناء وقوفه اليوم الثلاثاء على الأضرار بمحافظة الليث، وهو يرد على أحد المواطنين المتضررين الذي تطرق من خلال حديثه لضعف إمكانات البلدية. وجاء رد الأمير خالد الفيصل: "معاد حنا معتمدين على البلدية وإمكانياتها.. نطمح بشيء أكبر". 05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440 12:22 AM أثناء وقوفه على الأضرار بمحافظة الليث أثناء وقوفه على الأضرار بمحافظة الليث أظهر مقطع فيديو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أثناء وقوفه اليوم الثلاثاء على الأضرار بمحافظة الليث، وهو يرد على أحد المواطنين المتضررين الذي تطرق من خلال حديثه لضعف إمكانات البلدية. وجاء رد الأمير خالد الفيصل: "معاد حنا معتمدين على البلدية وإمكانياتها.. نطمح بشيء أكبر". نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، شاهد.. أمير مكة يرد على مواطن متضرر: "معاد حنا معتمدين على البلدية.. ونطمح بشيء أكبر" ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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