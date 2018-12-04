انت الان تتابع الأمن يباشر حادثة "صامطة" الشنيعة.. شاب يقتل شقيقه وقريبه بـ"رشاش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تباشر الجهات الأمنية بمحافظة صامطة جنوب جازان حادثة قتل شنيعة، وقعت أحداثها بقرية البيسري التابعة لمركز السهي. وبيَّنت مصادر "الخليج 365" أن الجاني استخدم سلاحًا "رشاشًا"، أطلق منه أعيرة نارية عدة، أصابت شقيقه وأحد أقربائه؛ ما تسببت في مقتلهما.

"الخليج 365" ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها. فهد كاملي جازان فهد كاملي جازان محمد المواسي جازان محمد المواسي جازان الأمن يباشر حادثة "صامطة" الشنيعة.. شاب يقتل شقيقه وقريبه بـ"رشاش" فهد كاملي محمد المواسي الخليج 365 2018-12-05 تباشر الجهات الأمنية بمحافظة صامطة جنوب جازان حادثة قتل شنيعة، وقعت أحداثها بقرية البيسري التابعة لمركز السهي. وبيَّنت مصادر "الخليج 365" أن الجاني استخدم سلاحًا "رشاشًا"، أطلق منه أعيرة نارية عدة، أصابت شقيقه وأحد أقربائه؛ ما تسببت في مقتلهما.

"الخليج 365" ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها. 05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440 12:18 AM تباشر الجهات الأمنية بمحافظة صامطة جنوب جازان حادثة قتل شنيعة، وقعت أحداثها بقرية البيسري التابعة لمركز السهي. وبيَّنت مصادر "الخليج 365" أن الجاني استخدم سلاحًا "رشاشًا"، أطلق منه أعيرة نارية عدة، أصابت شقيقه وأحد أقربائه؛ ما تسببت في مقتلهما.

"الخليج 365" ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، الأمن يباشر حادثة "صامطة" الشنيعة.. شاب يقتل شقيقه وقريبه بـ"رشاش" ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يباشر حادثة "صامطة" الشنيعة.. شاب يقتل شقيقه وقريبه بـ"رشاش" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .