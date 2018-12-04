مسرح فعاليات "انطلاقتي 4" للتربية الخاصة يرسم الابتسامة على وجوه ذوي الإعاقة

محمد بن مسعود - الدمام - "الزهراني" يشكر الجهات الإعلامية على تغطياتها الإخبارية المتميزة

استمرت فعاليات (انطلاقتي ٤) في يومها الثاني بعديد من ورش العمل المتخصصة في مجالات التربية الخاصة، والتي تهدف إلى توعية وتثقيف أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع لهم مزيداً من المعلومات المهمة للرقي بمستوى فكر وعطاء أصحاب الهمم.

كما تميز المسرح بالكثير من البرامج الترفيهية لزائري الفعالية، التي حققت ابتسامة جميلة لدى الجميع، تخلل ذلك مسابقات وجوائز ثمينة للأطفال.

وشمل المعرض عديد الأركان المتخصصة في مجالات التعليم والتدريب والتطوير لذوي الإعاقة، كل في تخصصه واهتمامه.

كما شكر الدكتور "حزام الزهراني" رئيس اللجنة الإعلامية لفعالية انطلاقتي الرابع جميع الجهات الإعلامية والإعلاميين والإعلاميات على تغطياتهم الإخبارية التي ساعدت على نجاح وتميز الفعالية بكل جوانبها.

وذكر "الزهراني" بأن الفعالية تم تغطيتها تلفزيونياً وإذاعياً وورقياً وإلكترونياً، شملت جميع جوانب المعرض المصاحب.

الجدير بالذكر سيتم تكريم جميع الجهات الإعلامية يوم الخميس القادم في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك تقديراً لجهودهم في نشر إنجازات وزارة التعليم ممثلةً بإدارة التربية الخاصة.