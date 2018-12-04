نائب أمير الرياض يشرف حفل سفارة كازاخستان لدى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للجمهورية

شرّف الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض حفل سفارة جمهورية كازاخستان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة باخيت باتير شايف، وعدد من مسؤولي السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

