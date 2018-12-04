السعودية اليوم / أمطار على منطقة الجوف

عام / أمطار على منطقة الجوف

سكاكا 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس

هطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة الجوف مصحوبة بزخات من البرد ، شملت مدينة سكاكا وضواحيها ومحافظة دومة الجندل ، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

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سكاكا 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسهطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة الجوف مصحوبة بزخات من البرد ، شملت مدينة سكاكا وضواحيها ومحافظة دومة الجندل ، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض .جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //00:01ت م0335

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