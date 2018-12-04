السعودية اليوم / المغرب و جمهورية التشيك يؤكدان إرادتهما الراسخة لإعطاء نفس جديد للتعاون في مختلف المجالات

عام / المغرب و جمهورية التشيك يؤكدان إرادتهما الراسخة لإعطاء نفس جديد للتعاون في مختلف المجالات
الرباط 26 ربيع الاول 1440 ه موافق 04 ديسمبر 2018 م واس
اكد المغرب و جمهورية التشيك إرادتهما علي التعاون الثنائي في مختلف المجالات .
وأعرب رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، والوزير الأول التشيكي أندري بابيس، عقب مباحثاتهما اليوم بالرباط عن أملهما في تعزيز الروابط بين البلدين واستثمار الإمكانات الاقتصادية التي يزخر بها البلدان، وذلك بهدف تعزيز التبادلات التجارية .
وبحث الجانبان علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك .
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