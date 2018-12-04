السعودية اليوم / إنقاذ مهاجرين غير شرعيين والعثور على ثلاث جثث شمال تيزي وزو

عام / إنقاذ مهاجرين غير شرعيين والعثور على ثلاث جثث شمال تيزي وزو

الجزائر 26 ربيع الأول 1440هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس

أنقذ حرس السواحل الجزائرية خمسة اشخاص وعثروا على ثلاث جثث في عملية انقاذ مهاجرين سريين بسواحل تيغزيرت ( 45 كلمترا شمال تيزي وزو) .

واوضح المدير المحلي للصحة و السكان عابس زيري ان عملية الانقاذ والبحث متواصلة ، مشيراً إلى أن الأشخاص الخمسة الذين تم انقاذهم جرحى ويجري علاجهم بالمستشفى المحلي .

// انتهى //

23:56ت م

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الجزائر 26 ربيع الأول 1440هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسأنقذ حرس السواحل الجزائرية خمسة اشخاص وعثروا على ثلاث جثث في عملية انقاذ مهاجرين سريين بسواحل تيغزيرت ( 45 كلمترا شمال تيزي وزو) .واوضح المدير المحلي للصحة و السكان عابس زيري ان عملية الانقاذ والبحث متواصلة ، مشيراً إلى أن الأشخاص الخمسة الذين تم انقاذهم جرحى ويجري علاجهم بالمستشفى المحلي .// انتهى //23:56ت م0332

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