السعودية اليوم / اطلاق 100 مبادرة تطوعية بحفر الباطن بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

حفر الباطن 26 ربيع الأول 1440هـ الموافق 04 ديسمبر 2018م واسأطلقت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن أكثر من 100 مبادرة تطوعية بعنوان "تطوعي صحة"، بمشاركة أكثر من 1000 متطوع يعملون في القطاع الصحي ، الذي أطلقته وزارة الصحة بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام وبمشاركة عدد من الجهات المختلفة.ومن ضمن المبادرات التي اطلقتها المديرية تطعيمات الانفلونزا الموسمية، والتعريف بداء السكري، وإدمان الألعاب الالكترونية وطرق الوقاية منها، كما قامت المستشفيات بإطلاق عدد من المبادرات منها كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة وكبار السن، وفوائد التبرع بالدم، والتعريف بخدمات الرعاية الصحية المنزلية، إضافة إلى قياس السكر والضغط، وبرامج للصحة واللياقة، والتي تهدف إلى رفع الوعي الصحي المجتمعي والتعريف بالخدمات التي تقدمها المستشفيات للمستفيدين.كما تضمنت المبادرات التطوعية زيارة عدد من الجهات الحكومية، وتقديم عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية تضمنت قياس السكر والضغط وتقديم تطعيمات الانفلونزا الموسمية، إضافة إلى أركان توعوية بالصحة العامة.وتهدف الصحة إلى نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبيها، من خلال قيام المديرية والمستشفيات والمراكز التابعة لها بتنفيذ العديد من المبادرات التطوعية في اليوم العالمي للتطوع يشترك فيها قيادات المنشأة والعاملين فيها.وتكتسب الأعمال التطوعية أهمية كبيرة للدولة وهي أحد الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 التي تهدف لرفع لزيادة أعداد المتطوعين إلى المليون ونشر ثقافة التطوع في المجتمع باعتبار أن العمل التطوعي رافد أساسي لتنمية المجتمع ومصدر للاستفادة من موارده البشرية.// انتهى //23:42ت م0329