شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يستعرض مشروعات الواجهات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خلال الجلسة الأسبوعية بقصر سموه، مساء اليوم, مشروعات الواجهات البحرية والحدائق والمنتزهات وغيرها من المشروعات التابعة لأمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها بمختلف المحافظات والمراكز.

واستهل سموه الجلسة بكلمة أكد فيها أهمية مثل هذه المشروعات في توفير سبل الراحة والرفاهية لأبناء المنطقة وغيرها من مناطق وطننا العزيز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل ما يوفر الراحة وسبل العيش الكريم للمواطن والمقيم.

ونوه سموه بما تجده المنطقة من دعم ورعاية لكافة المشروعات الجاري تنفيذه، وما تشهده كغيرها من المناطق في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - كما نوه بالجهود الكبيرة التي يبذلها الجنود المرابطون على حدود الوطن لحماية أمن وطننا الغالي ومقدساتنا.

وفي الختام، كرم سمو أمير منطقة جازان، الرائد الدكتور خالد بن علي السهلي من منسوبي الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بمناسبة نجاحه في تسجيل إنجاز طبي جديد في حماية الإنسان من الجلطات, متمنياً سموه التوفيق لكافة أبناء الوطن.