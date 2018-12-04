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شكرا لقرائتكم فهد الخضيري يحذر من فطائر التفاخر: غير صحية أبدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن الفطائر التي قد يتفاخر بها البعض للضيافة وبالدوائر وقاعات الاجتماع هي غير صحية أبدًا.
وأوضح الخضيري أن هذه الفطائر عبارة عن دقيق أبيض وتحوي نشويات عالية تسبب الإمساك واضطراب القولون العصبي وتراكم الدهون بالكبد، وغالبًا يتم تجهيزها بطرق غير صحية من حيث استخدام سمن نباتي ضار يترسب بالأوعية الدموية.
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