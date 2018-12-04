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شكرا لقرائتكم طقس غير مستقر على الشمالية والأرصاد تكشف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الحدود الشمالية، وتحديدًا رفحاء وعرعر والأجزاء المجاورة.
وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية.
ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة بدأت من الساعة 10 مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة 12 ظهر يوم غد الأربعاء.
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