شكرا لقرائتكم الملك يعزي هاتفيًّا جورج بوش في وفاة والده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس جورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة الأسبق، أعرب فيه عن تعازيه ومواساته له ولكافة أسرته والشعب الأمريكي الصديق في وفاة الرئيس الأسبق جورج بوش الأب.

وقد عبر فخامته عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على تعازيه ومواساته لهم.

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