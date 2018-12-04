شكرا لقرائتكم خدمات الألياف البصرية تغيب عن أحياء جازان التاريخية! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شكا عدد من سكان أحياء المنطقة التاريخية بجازان “البلد، والجبل، والشامية، والقلعة” من عدم وجود شبكات للألياف البصرية بهذه الأحياء، بالإضافة إلى ضعف الإنترنت الجيل الرابع التي توفرها شركات الاتصالات المشغلة بالمنطقة، رغم ما تقدمه إمارة وأمانة المنطقة من اهتمام وتطوير للمنطقة التاريخية بجازان.

وتحدث كل من عصام خمجان، وأبو بكر بشير، وحسن بشكور، ومحمد قادري إلى “متابعات الخليج 365”، وأكدوا: “أن أحياء المنطقة التاريخية بمدينة جازان غابت عنها خدمات شبكات الألياف البصرية المشغلة للإنترنت السريع، رغم توفرها بأغلب الأحياء الأخرى والتي تشغلها كل من شركة الاتصالات السعودية (stc)، وشركة موبايلي”.

وأضافوا: أن خدمة الإنترنت الجيل الرابع بطيئة جدًّا بأحياء المنطقة التاريخية، ما زاد من معاناتهم بالتمتع في خدمات الإنترنت السريع، مشيرين إلى حاجتهم الماسة إلى خدمات الإنترنت السريع “الألياف البصرية” للتواصل مع الآخرين ومع الجهات الحكومية ومتابعة المعاملات اليومية التي أصبحت ضرورة ملحة، مناشدين الجهة المعنية بمعالجة الوضع بشكل سريع، في ظل تجاهل شركات الاتصالات المشغلة مطالبهم وشكاويهم المستمرة من أجل توفير خدمات شبكات الألياف البصرية.

وطالب الشاكون من مسؤولي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي العمل على توفير خدمات شبكات الألياف البصرية بأحياء المنطقة التاريخية بجازان بشكل عاجل، بالإضافة إلى مطالباتهم بوضع حل جذري لضعف شبكات الإنترنت الجيل الرابع وتحسينها، وإنهاء معاناتهم وحرمانهم من التمتع الإنترنت السريع.

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