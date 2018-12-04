شكرا لقرائتكم خالد الفيصل يلتقي عددًا من كتاب ومثقفي القنفذة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - التقى أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، عددًا من كتاب ومثقفي محافظة القنفذة.

وأكد أمير مكة المكرمة، خلال حديثه مع كتاب ومثقفي المنطقة، أن أكثر من 3500 مقترح قدمها أهالي القنفذة والعرضيات وأضم، عبر التطبيق الذكي الذي أطلقته هيئة تطوير المنطقة لاستقبال مطالب ومقترحات الأهالي.

وناقش الكتاب والمثقفون مع أمير مكة المكرمة خطط التنمية في المنطقة، والتي تشمل بناء الإنسان وتنمية المكان.

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