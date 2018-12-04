شكرا لقرائتكم حملات مضللة تستهدف الشباب السعودي وهذا سرها! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد المدير التنفيذي للمعهد التقني للألبان والأغذية، إبراهيم العقيلي، أن الشباب السعودي يتعرض لحملات مضللة للتقليل منهم.

وشدد العقيلي في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الثلاثاء، على أنه يجب التوعية بتوفير محتوى محفز موثوق المصدر، موضحًا أن المعلومة المكتسبة والسلوك الذي يمكن من خلاله التقديم في بيئة العمل هو الفارق بين السعودي وغير السعودي، ولكن الأولوية للسعودي إذا كان جاهزًا.

وقال: إن عدم وجود سعوديين في بعض الوظائف خسارة كبيرة، وأن المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي يرى أن النسبة الكبيرة من المحتوى لا يُعرف مصدره، وأن هناك جهات ترغب في تطويق الشباب السعودي، خاصةً في فترة رؤية 2030.

وحذر من أن عدم وعي الشباب بأهمية المصدر قد يجعله يتشرب بمحتوى سلبي مثل أن الشاب السعودي ينتظر يوم الخميس على سبيل المثال أو أنه يتأخر في عمله.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.