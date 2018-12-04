شكرا لقرائتكم صور.. مخالفات بالجملة توقع جزاءات على بعض محلات القفل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - واصلت بلدية مركز القفل، التابعة لأمانة منطقة جازان، جولاتها الرقابية ضمن برنامج غذاؤكم أمانة.

وأكدت أمانة جازان أنه تم على إثر الجولات الرقابية رصد عدة مخالفات، منها تدني مستوى النظافة، وعدم وجود شهادات صحية، وكذلك عدم تطبيق الاشتراطات الصحية لعدد من المحلات التجارية.

وطبقت بلدية القفل لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.

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