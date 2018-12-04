شكرا لقرائتكم رقية الخزان .. وهم وتلاعب بالآمال أم علاج حاسم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تجارة من نوع خاص، يشتري البعض وهمًا من بائعين يتلاعبون بمخاوفهم وآمالهم وأمراضهم، مستغلين حاجتهم وجهل البعض منهم، وآخر صيحاتهم “رقية الخزان”.. هي أزمة طرحها الإعلامي خالد العقيلي في برنامجه “تم” على القناة السعودية.

وأكد العقيلي أن خلاصة الموضوع أن هناك معاناة كبرى، والمتضرر إنسان ضعيف يحتاج ويعاني من مرض وربما يتوهم ويحتاج إلى علاج، وهناك من أخبره أن العلاج في الذهاب إلى راقٍ واستغلوا رقاة دجالين باسم الدين هذا الجانب.

وقال الشيخ يوسف الدوس خلال الحلقة: إن السحر موجود وأذية الجن للإنس موجودة.

وأضاف أن بعض الرقاة يقول اشرب الماء المقري ولكن لا تسمي، لكي يشرب معه الشيطان.

من جهته، أكد أخصائي الدماغ والأعصاب ماجد الحميد أن مرض الصرع نسبه البعض إلى أنه مرتبط بالمس، والكثير من المصابين به يأتيه ويقولون “نأخذ العلاج أو نذهب إلى الرقية؟!”.

أما المختص في الطب التكميلي عبدالرحمن السالم، فشدد على أن استخدام الراقي بعلاج الأعشاب يعتبر تدخل فيما لا يعنيه.

وأردف أن بعض الأمراض تنتقل من النفث في قارورة الماء، متابعًا: تحدثت عن هذا الموضوع قبل 10 سنوات وللأسف لم أجد صدى له.

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