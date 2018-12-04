شكرا لقرائتكم صور.. ممرات جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة في محايل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أنهت بلدية محافظة محايل عسير من إنشاء عدد من الممرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالقرب من الحدائق ودورات المياه جنوب المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة محايل، سعيد بن علي آل مصمع، أن ضمن المجهودات المبذولة في إطار مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة تم عمل ممرات خاصة لهم بالحدائق العامة والمتنزهات ودورات المياه العامة، وذلك لتمكين هذه الشريحة على الاندماج بالمجتمع.

وأشار آل مصمع إلى أنه تم كذلك تركيب عدد من الألعاب الخاصة بهم في تلك الحدائق والمتنزهات بالمحافظة لتحويلها إلى مدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير متنفس عام يساهم في اندماجهم بالمجتمع ويكسبهم الثقة ويعزز إرادتهم في المشاركة المجتمعية الفعالة.

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