شكرا لقرائتكم فيديو.. هكذا احتفى المواطنون بوزير الداخلية في معرض الصقور والصيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أظهر مقطع فيديو احتفاء المواطنين بوزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، والسلام عليه أثناء تواجده اليوم الثلاثاء في معرض الصقور والصيد.

وحرص المواطنون على التقاط الصور مع وزير الداخلية، الذي رحب بدوره بالسلام عليه والتقاط الصور معه بشكل عفوي ينم عن التقدير والاحترام.

وانطلق اليوم في الرياض معرض الصقور والصيد السعودي في دورته الأولى، وسط إقبال كبير من هواة الصيد والفروسية ورحلات السفاري البرية من داخل المملكة وخارجها.

وشهد معرض الصقور والصيد السعودي إقبالًا كثيفًا من الزوار في يومه الأول الذين توافدوا لأجنحة مستلزمات الصيد والأسلحة والتجهيزات الخاصة بهواة الرحلات البرية والصيد، إضافة إلى معارض وأجنحة للعديد من الجهات الحكومية المشاركةً، وكذلك نادي أبو ظبي للصقارين، ونادي صقاري الإمارات، كما شهدت الساحة المخصصة لعرض وبيع الصقور تواجدًا لمحبي الصيد واقتناء وتربية الصقور.

ويقام معرض الصقور والصيد السعودي على مساحة 14.700 متر مربع، ويعد الحدث الأكبر من نوعه في مجال الصقور والصيد والفروسية والحفاظ على التراث في المملكة ومنطقة الخليج، بالإضافة لصبغته العالمية من خلال مشاركة أكثر من 250 عارضًا يمثلون 20 دولة.

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