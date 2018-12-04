شكرا لقرائتكم 2200 من ذوي الإعاقة يحتفلون بيومهم العالمي في مراكز تأهيل الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - احتفل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلًا بمراكز التأهيل الشامل “الرجالية والنسائية” ووحدة الخدمات المساندة للإناث ومراكز الرعاية النهارية، يوم أمس، بتنظيم 65 فعالية داخلية وخارجية لـ2200 مستفيد ومستفيدة من فئاتها المشمولة بالرعاية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة 2018 الذي يُصادف الثالث من ديسمبر من كل عام ميلادي، بحضور مدير عام فرع الوزارة يوسف بن مسفر السيالي، ومنسوبي ومنسوبات تلك المراكز.

وتحتوي حزمة الفعاليات الداخلية على عدد من العروض المسرحية والمسابقات الترفيهية الموجهة لذوي الإعاقة مع عرض إبداعاتهم في عدد من الأركان المصاحبة، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات التوعوية للكادر الوظيفي العامل معهم عن حقوق ذوي الإعاقة وأهمية تمكينهم وضمان شمولهم بكافة الخدمات، إلى جانب الاحتفاء بالنماذج الناجحة من ذوي الإعاقة وإبراز قصصهم وتكريم الجهات الخارجية الداعمة والمشاركة في هذه الفعاليات.

وأوضح السيالي أنه من أهم الفعاليات التي ستقام بهذه المناسبة وتهدف إلى دمج فئات ذوي الإعاقة بالمجتمع وزيادة الوعي بشؤون اﻻعاقة ومسبباتها والتعريف بخدمات الدولة التي توفرها لهم، الاحتفال الذي سيقام مساء يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر من الساعة 4:00م حتى 9:00م في المجمع التجاري “غرناطة مول”، بمشاركة عدد من الجهات والجمعيات ذات العلاقة، داعيًا الجمهور الخارجي إلى الحضور والمشاركة في هذا الاحتفال لتقديم الدعم المعنوي لهذه الفئة في يومهم العالمي.

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