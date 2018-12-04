الان تتابع خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس جورج دبليو بوش الرئيس الأمريكي الأسبق في وفاة الرئيس الأسبق جورج بوش الأب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس جورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، أعرب فيه عن تعازيه ومواساته له ولكافة أسرته والشعب الأمريكي الصديق في وفاة فخامة الرئيس الأسبق جورج بوش الأب.

وقد عبر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على تعازيه ومواساته لهم.