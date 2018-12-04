الان تتابع تعرف على شروط اقتناء أسلحة الصيد في معرض الصقور والصيد السعودي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض- مخلد العتيبي
یوفر معرض الصقور والصید السعودي، الذي یقام خلال الفترة من ٤ إلى ٨ دیسمبر المقبل في العاصمة الریاض، مجموعة واسعة من الأسلحة الفردیة الناریة والھوائیة، التي ستتاح للبیع وفق شروط حددتها الأدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بالأمن العام.
وسیتمكن الزوار من شراء خمسة أسلحة كحد أقصى ومائة طلقة لكل سلاح بعد استیفائه للشروط اللازمة للأسلحة وذلك في خطوتین اثنتین:
الأولى: ھي التسجیل المسبق في منصة (أبشر) الإلكترونیة، وبعد تسجیل الدخول الانتقال إلى خدمة حجز المواعید، ثم خانة (تصاریح الأسلحة)، وحجز موعد جدید وتحدید الخدمة باختیار “خدمة طلب شراء سلاح ناري”، بعد ذلك اختیار المنطقة بتحدید “منطقة الریاض”،
وأخیرا ً اختیار الفرع: معرض الصقور والصید السعودي.
أما الخطوة الثانیة؛ فيتم تعبئة النماذج المطلوبة والمدرجة على التبویب الخاص بالإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوابة وزارة الداخلیة وطباعتھا مع الإشعار الخاص بالموعد، ومن ثم التوجه إلى واحة الأسلحة في معرض الصقور والصید السعودي، ثم اختیار السلاح المناسب من واحة الأسلحة، واستكمال عملیة الدفع وأخذ الفاتورة لاستكمال إجراءات التسلیم.
وقد توافد عدد كبير لزيارة جناح بيع الأسلحة في معرض الصقور والصيد لاقتناء اسلحة الصيد والأسلحة الشخصية بعد اتاحتها للبیع لأول مرة
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