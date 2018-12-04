شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس الولايات المتحدة الأسبق جورج دبليو بوش في وفاة جورج بوش الأب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم اتصالاً هاتفياً برئيس الولايات المتحدة الأسبق الرئيس جورج دبليو بوش، أعرب فيه عن تعازيه ومواساته له ولكافة أسرته والشعب الأمريكي الصديق في وفاة فخامة الرئيس الأسبق جورج بوش الأب.
وقد عبر فخامته عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على تعازيه ومواساته لهم.
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