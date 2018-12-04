شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان يتبرع بـ200 ألف ريال لأفضل مزرعة للبن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبده علواني (الداير بني مالك) @alwani20088 ، عبير عباس

تفقد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، محافظة الدائر بني مالك، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة، بمتابعة مباشرة من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

ووقف نائب أمير المنطقة في مستهل الزيارة بجولة ميدانية على مشروع طريق الداير، ومركز جبل عثوان الجاري تنفيذه بأكثر من ١٥٠ مليون ريال، مستمعاً من محافظ الدائر بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة، وشيخ شمل قبائل جبل عثوان أحمد بن سالم العثواني المالكي، والقائمين على المشروع، لشرح مفصل عن سير العمل بالطريق الذي يخدم مركز وقرى عثوان وعدد من المراكز والقرى المجاورة له، موجهاً بمضاعفة الجهود والعمل الجاد لإنجاز المشروع في الوقت المحدد له، وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ المشروع.

وزار نائب أمير المنطقة مزرعة المواطن جابر بن أحمد المالكي في قرية نيد العادي بجبل آل سلمى، والتي تعد إحدى مزارع البن المدعومة ضمن مبادرة أرامكو السعودية وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جاران، وعدد من الجهات ذات العلاقة، لدعم مزارعي البن في القطاع الجبلي بمحافظات الداير بني مالك والعارضة وفيفا والعيدابي والريث.

وأبدى نائب أمير جازان إعجابه بما شاهده وما استمع إليه حول زراعة البن، والنجاحات والإنجازات التي تم تحقيقها في مجال التوسع في زراعة منتج البن الذي يعد من أهم المنتجات الزراعية من الناحية الاقتصادية بالمنطقة، كما أعلن عن تبرعه بـ200 ألف ريال لأفضل مزرعة للبن.