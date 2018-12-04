خادم الحرمين يعزي في وفاة الرئيس الأسبق جورش بوش الأب

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم اتصالاً هاتفيًّا بفخامة الرئيس جورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، أعرب فيه عن تعازيه ومواساته له ولأسرته كافة، وللشعب الأمريكي الصديق، في وفاة فخامة الرئيس الأسبق جورج بوش الأب.

وقد عبَّر فخامته عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تعازيه ومواساته لهم.