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انت الان تتابع نائب أمير جازان يزور مشروع "طريق الداير" وعدداً من المواقع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تفقد نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، محافظة الدائر بني مالك، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة، بمتابعة مباشرة من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير جازان.
ووقف نائب أمير المنطقة في مستهل الزيارة بجولة ميدانية على مشروع طريق "الداير، ومركز جبل عثوان" الجاري تنفيذه بأكثر من ١٥٠ مليون ريال، مستمعاً من محافظ الدائر بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة وشيخ شمل قبائل جبل عثوان أحمد بن سالم العثواني المالكي والقائمين على المشروع، لشرح مفصل عن سير العمل بالطريق الذي يخدم مركز وقرى عثوان وعدد من المراكز والقرى المجاورة له، موجهاً بمضاعفة الجهود والعمل الجاد لإنجاز المشروع في الوقت المحدد له وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ المشروع.
وزار نائب أمير المنطقة، مزرعة المواطن جابر بن أحمد المالكي، بقرية نيد العادي بجبل آل سلمى، التي تعد إحدى مزارع البن المدعومة ضمن مبادرة أرامكو السعودية وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان، وعدد من الجهات ذات العلاقة بدعم مزارعي البن في القطاع الجبلي بمحافظات "الداير بني مالك والعارضة وفيفا والعيدابي والريث، مبدياً إعجابه بما شاهده وما استمع إليه حول زراعة البن والنجاحات والإنجازات التي تم تحقيقها في مجال التوسع في زراعة منتج البن، الذي يعد من أهم المنتجات الزراعية من الناحية الاقتصادية بالمنطقة، راجياً العون والتوفيق للجميع.
نائب أمير جازان يزور مشروع "طريق الداير" وعدداً من المواقععبدالرحمن السلماني الخليج 365 2018-12-04
تفقد نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، محافظة الدائر بني مالك، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة، بمتابعة مباشرة من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير جازان.
ووقف نائب أمير المنطقة في مستهل الزيارة بجولة ميدانية على مشروع طريق "الداير، ومركز جبل عثوان" الجاري تنفيذه بأكثر من ١٥٠ مليون ريال، مستمعاً من محافظ الدائر بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة وشيخ شمل قبائل جبل عثوان أحمد بن سالم العثواني المالكي والقائمين على المشروع، لشرح مفصل عن سير العمل بالطريق الذي يخدم مركز وقرى عثوان وعدد من المراكز والقرى المجاورة له، موجهاً بمضاعفة الجهود والعمل الجاد لإنجاز المشروع في الوقت المحدد له وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ المشروع.
وزار نائب أمير المنطقة، مزرعة المواطن جابر بن أحمد المالكي، بقرية نيد العادي بجبل آل سلمى، التي تعد إحدى مزارع البن المدعومة ضمن مبادرة أرامكو السعودية وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان، وعدد من الجهات ذات العلاقة بدعم مزارعي البن في القطاع الجبلي بمحافظات "الداير بني مالك والعارضة وفيفا والعيدابي والريث، مبدياً إعجابه بما شاهده وما استمع إليه حول زراعة البن والنجاحات والإنجازات التي تم تحقيقها في مجال التوسع في زراعة منتج البن، الذي يعد من أهم المنتجات الزراعية من الناحية الاقتصادية بالمنطقة، راجياً العون والتوفيق للجميع.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
11:05 PM
وجَّه بمضاعفة الجهود والعمل الجاد لإنجاز المشروع في الوقت المحدد
تفقد نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، محافظة الدائر بني مالك، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة، بمتابعة مباشرة من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير جازان.
ووقف نائب أمير المنطقة في مستهل الزيارة بجولة ميدانية على مشروع طريق "الداير، ومركز جبل عثوان" الجاري تنفيذه بأكثر من ١٥٠ مليون ريال، مستمعاً من محافظ الدائر بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة وشيخ شمل قبائل جبل عثوان أحمد بن سالم العثواني المالكي والقائمين على المشروع، لشرح مفصل عن سير العمل بالطريق الذي يخدم مركز وقرى عثوان وعدد من المراكز والقرى المجاورة له، موجهاً بمضاعفة الجهود والعمل الجاد لإنجاز المشروع في الوقت المحدد له وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ المشروع.
وزار نائب أمير المنطقة، مزرعة المواطن جابر بن أحمد المالكي، بقرية نيد العادي بجبل آل سلمى، التي تعد إحدى مزارع البن المدعومة ضمن مبادرة أرامكو السعودية وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان، وعدد من الجهات ذات العلاقة بدعم مزارعي البن في القطاع الجبلي بمحافظات "الداير بني مالك والعارضة وفيفا والعيدابي والريث، مبدياً إعجابه بما شاهده وما استمع إليه حول زراعة البن والنجاحات والإنجازات التي تم تحقيقها في مجال التوسع في زراعة منتج البن، الذي يعد من أهم المنتجات الزراعية من الناحية الاقتصادية بالمنطقة، راجياً العون والتوفيق للجميع.
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المصدر : الخليج 365
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