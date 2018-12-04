مدير تعليم عسير يفتتح المهرجان الأول للتربية الخاصة

محمد بن مسعود - الدمام - بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة

افتتح مدير عام التعليم بمنطقة عسير جلوي آل كركمان المهرجان الأول للتربية الخاصة تحت شعار (فخرنا قيادتنا)، بحضور المساعد للشؤون التعليمية سعد الجوني، ومديري إدارة التربية الخاصة (بنين ـ بنات) الأستاذ منصور الشهراني ونورة السرحاني، ورئيس النشاط الكشفي محمد هزازي، وذلك بمركز عسير (مول).

يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي يُصادف الثالث من شهر ديسمبر تحت شعار (تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة)، وتعد دعوة لجميع القطاعات الحكومية والخاصة الذين يُعدون شركاء للنجاح والعطاء لما فيه مصلحة لذوي الإعاقة خاصة والوطن بشكل عام.

واشتمل المهرجان على ثلاثة أركان أبرزها ركن الاستشارات التربوية، ويضم جميع فئات الإعاقة، ثم قرى الأحلام للجهات الداعمة من القطاع الحكومي والخاص والتي تُسهم في تقديم الخدمات لذوي الإعاقة، والمعرض المصاحب للمهرجان من أعمال الطلاب والطالبات.



وفي نهاية الافتتاح تم تكريم الجهات المنظمة والداعمة للمهرجان، وتجول الزوار في أروقة المعرض.