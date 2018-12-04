بحضور أمير الرياض.. المركز الوطني للتقويم يوقع اتفاقية مع جامعة الملك عبدالعزيز

محمد بن مسعود - الدمام - للبدء في تنفيذ مشروع الاعتماد البرامجي لعدد من برامج الجامعة

بحضور أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، شهد اليوم الأول من المؤتمر الدولي لتقويم التعليم 2018 المقام بفندق الفورسيزون بمدينة الرياض توقيع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لاتفاقية مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك للبدء في تنفيذ مشروع الاعتماد البرامجي لعدد من برامج الجامعة.

وتنص الاتفاقية الموقعة اليوم الثلاثاء على بدء المركز في تنفيذ مشروع الاعتماد البرامجي لسبعة عشر برنامجاً من برامج الجامعة وهي: برنامج دراسات الطفولة، وبرنامج الغذاء والتغذية، وبرنامج الملابس والنسيج، وبرنامج التصميم الداخلي والأثاث، وبرنامج الطب والجراحة بفرع الجامعة برابغ، وبرنامج عمارة البيئة، وبرنامج الكيمياء، وبرنامج كيمياء حيوية، وبرنامج علوم الأحياء-علم النبات، وبرنامج علوم الأحياء-علم الحيوان، وبرنامج علوم الأحياء –علوم الأحياء الدقيقة، وبرنامج الإحصاء، وبرنامج الفيزياء، وبرنامج الفيزياء الطبية، وبرنامج الرياضيات، وبرنامج العلوم الفلكية الفيزيائية، وبرنامج العلوم الفلكية الرياضية.

ووقع الاتفاقية من جانب المركز المدير التنفيذي الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، ومن جانب الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز، كما حضر التوقيع عدد من مسؤولي المركز والجامعة.

وبعد توقيع العقد، أشاد المدير التنفيذي للمركز بجامعة الملك عبدالعزيز على حرصها وسعيها لرفع مستوى جودة مخرجاتها، من خلال التحقق من فاعلية نظام الجودة الداخلية بها، متضمناً كافة الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية والخدمية.