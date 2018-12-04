الطائف.. متقدمو التشكيلات المدرسية يشتكون تأخر إعلان أسمائهم للتكليف الجزئي

محمد بن مسعود - الدمام - أعربوا عن استيائهم جراء ما أسموه تعقيدات "التعليم" بعد إجراء اختبارات صعبة لهم

يعيش عديد المعلمين المتقدمين للتشكيلات المدرسية بمكاتب التعليم بمحافظة الطائف حالة من اليأس والتذمر والقلق لتأخير فرز إعلان أسمائهم للتكليف الجزئي، إضافة لصعوبة الاختبارات المقدمة لهم من تعليم الطائف.

حيث تلقت "الخليج 365" شكاوى عديد من المعلمين المتقدمين على مكاتب التعليم يبدون فيها تذمرهم واستياءهم جراء ما أسموه تعقيدات التعليم لترشحهم لمكاتب التعليم، بعد وضع اختبارات صعبة، وبعد إجرائها تأخرت منذ بداية العام الدراسي، وحتى الآن لم تعلن الأسماء.

أضافوا: وكذلك تكليف مشرفين لمكاتب التعليم الداخلية على حساب سقف المكاتب الخارجية، اتهامهم بعدم جدية الإدارة في ترشيح مشرفين بنظام الإشراف الجزئي، وتأخير الفرز لإعلان الأسماء للمشرفين التكليف الجزئي، بالرغم من عجز التشكيلات الإشرافية في المكاتب الخارجية.

"الخليج 365" تواصلت مع تعليم الطائف منذ أسبوعين، للإفادة حول هذه الشكوى وتم الوعد بالرد، وبالمعاودة بعدها بأيام تعذر الإفادة؛ حيث لم تحصل "الخليج 365" على المعلومة حتى الآن من التعليم.