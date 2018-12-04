"مرور سكاكا" يغلق الشوارع التي دهمتها مياه الأمطار الغزيرة

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شهدت مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل والمراكز التابعة لها، هطول أمطار غزيرة مساء اليوم الثلاثاء، وسبق ذلك تساقط غزير لحبات البرد .
وشهدت بعض شوارع وأحياء مدينة سكاكا غرقًا بسبب ارتفاع منسوب المياه فيها تسبب في تعطل الحركة المرورية، وتم إغلاقها من قِبل دوريات المرور لحين يتم تصريف المياه.
"مرور سكاكا" يغلق الشوارع التي دهمتها مياه الأمطار الغزيرةمهنا التميمي الخليج 365 2018-12-04
شهدت مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل والمراكز التابعة لها، هطول أمطار غزيرة مساء اليوم الثلاثاء، وسبق ذلك تساقط غزير لحبات البرد .
وشهدت بعض شوارع وأحياء مدينة سكاكا غرقًا بسبب ارتفاع منسوب المياه فيها تسبب في تعطل الحركة المرورية، وتم إغلاقها من قِبل دوريات المرور لحين يتم تصريف المياه.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
10:39 PM
ارتفاع منسوب المياه تسبب في تعطل الحركة المرورية داخل المدينة
شهدت مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل والمراكز التابعة لها، هطول أمطار غزيرة مساء اليوم الثلاثاء، وسبق ذلك تساقط غزير لحبات البرد .
وشهدت بعض شوارع وأحياء مدينة سكاكا غرقًا بسبب ارتفاع منسوب المياه فيها تسبب في تعطل الحركة المرورية، وتم إغلاقها من قِبل دوريات المرور لحين يتم تصريف المياه.
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المصدر : الخليج 365
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