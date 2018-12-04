"نتنياهو" يتهم "حزب الله" بحفر أنفاق عبر الحدود

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اتهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الثلاثاء)، ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، بحفر أنفاق عبر الحدود من لبنان لإدخال مسلحين إلى شمال إسرائيل.
وذكر "نتنياهو" أن إسرائيل اتخذت قرار التحرك بخصوص الأنفاق قبل أسابيع وبدأت التنفيذ صباح اليوم، وفقاً لـ"رويترز".
وأشار إلى أن "العملية ستستمر ما كان ذلك ضرورياً، وأنها جزء صغير من عملية انتشار على كل الجبهات للدفاع عن إسرائيل".
وجاء تصريح "نتنياهو" بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، اليوم، أنه شن عملية على الجانب الإسرائيلي من الحدود لكشف وإحباط ما وصفه بـ"أنشطة تحت الأرض".
"نتنياهو" يتهم "حزب الله" بحفر أنفاق عبر الحدودصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-04
اتهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الثلاثاء)، ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، بحفر أنفاق عبر الحدود من لبنان لإدخال مسلحين إلى شمال إسرائيل.
وذكر "نتنياهو" أن إسرائيل اتخذت قرار التحرك بخصوص الأنفاق قبل أسابيع وبدأت التنفيذ صباح اليوم، وفقاً لـ"رويترز".
وأشار إلى أن "العملية ستستمر ما كان ذلك ضرورياً، وأنها جزء صغير من عملية انتشار على كل الجبهات للدفاع عن إسرائيل".
وجاء تصريح "نتنياهو" بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، اليوم، أنه شن عملية على الجانب الإسرائيلي من الحدود لكشف وإحباط ما وصفه بـ"أنشطة تحت الأرض".
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
10:34 PM
بعد أن أعلن الجيش شنَّ عملية في جانب إسرائيل من الحدود
اتهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الثلاثاء)، ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، بحفر أنفاق عبر الحدود من لبنان لإدخال مسلحين إلى شمال إسرائيل.
وذكر "نتنياهو" أن إسرائيل اتخذت قرار التحرك بخصوص الأنفاق قبل أسابيع وبدأت التنفيذ صباح اليوم، وفقاً لـ"رويترز".
وأشار إلى أن "العملية ستستمر ما كان ذلك ضرورياً، وأنها جزء صغير من عملية انتشار على كل الجبهات للدفاع عن إسرائيل".
وجاء تصريح "نتنياهو" بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، اليوم، أنه شن عملية على الجانب الإسرائيلي من الحدود لكشف وإحباط ما وصفه بـ"أنشطة تحت الأرض".
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المصدر : الخليج 365
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