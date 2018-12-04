"أمانة الطائف" تكشف ملابسات فيديو "نقل ذبيحة مشتبه بأنها نافقة"

محمد بن مسعود - الدمام - "بلدية المحاني" طبقت على المقيم لائحة الغرامات البلدية

أنهت الأمانة في محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية المحاني الفرعية شمالاً الجدل الواسع الذي أعقب مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حيال وافد ينقل ذبيحة مُشتبه فيها بأنها نافقة عبر مركبته، وأنهُ يُشتبه في أن يوزعها وغيرها على محال الجزارة أو المطاعم.

وأوضح لـ"الخليج 365" المتحدث الرسمي لأمانة الطائف، إسماعيل إبراهيم، أن الجهات المعنية (شرطة المحاني وبلدية المحاني والوحدة البيطرية) باشرت الحالة المتداولة في مقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: "اتضح بعد الكشف على الذبيحة من قِبل طبيب الوحدة البيطرية أن الذبيحة لم تكن نافقة عند الذبح، كما اتضح أنها ذُبحت بشكلٍ سليم، وأنها غير مريضة".

وأشار "إبراهيم" إلى أن بلدية المحاني طبقت على المقيم لائحة الغرامات البلدية لمخالفته أنظمة ذبح المواشي.