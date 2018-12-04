الرياض .. وزير النقل يفتتح حفل المنظومة التقنية للشحن البري ويتفقد المعرض المصاحب

محمد بن مسعود - الدمام - "العامودي": (بيان) و(وصل) و(نقل) منظومة شحن متكاملة والمستقبل للتحول الرقمي

افتتح وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام د. نبيل بن محمد العامودي مساء أمس الاثنين، حفل (المنظومة التقنية للشحن البري) بالرياض والذي نظمته هيئة النقل العام بحضور رئيسها الدكتور رميح بن محمد الرميح.

وتفقد وزير النقل المعرض المصاحب وتعرف خلال المعرض على أدوار بواية (بيان) وتفعيلها لحقوق صاحب البضاعة بأن يتأكد من وصول بضاعته ومتابعتها.. وحماية (بيان) لحقوق مرسل البضاعة - ومستلمها – وناقلها.

كما اطلع الوزير خلال الجولة على مميزات بوابة (نقل) ودورها في تيسير الحصول على التراخيص، وبطاقات التشغيل، وتصدير كل الوثائق وإنهاء الإجراءات، كما اطلع على أدوار منصة (وصل) ومساهمتها في ترسيخ حق المجتمع بأن تكون ممارسة هذا النشاط وفق أعلى معايير السلامة والجودة .. عبر التحقق من نظامية السائق والتزامه باشتراطات لائحة (نقل البضائع ووسطاء الشح وتأجير الشاحنات) من حيث الأوزان، وأوقات التوقف، والمسارات المحددة عبر استخدام خدمة التتبع الإلكتروني AVL.

وأكد العامودي خلال كلمته التي ألقاها في الحفل فخره واعتزازه بالدعم اللامحدود لمنظومة النقل من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله، كما أكد في حديثه حرص هيئة النقل العام على الإسهام في بناء أذرع تقنية يعول عليها مستقبلاً، عبر إطلاق بنية تحتية راسخة للحلول الرقمية، مشددًا على دور التقنية في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث تحقيقًا لرؤية 2030.

وأشاد العامودي بالدور الذي تلعبه التقنية في تسهيل المهمة وتخفيف الضغط على الطرق، وتفعيل مبادرة التحول الرقمي الكفيلة بجوانب استراتيجية وحيوية من بينها الحد من التلوث والتكدس المروري بسبب الحاجة إلى المراجعة في الدوائر الخدمية.

من جانب آخر، أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح أن اتساع حجم نشاط النقل البري يتطلب تنظيمه بما يحقق التأثير الإيجابي المباشر على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن تضافر الجهود كان له أكبر الأثر في تحقيق هذا النجاح الذي يحسب للجميع، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.

وحول دور هيئة النقل العام كجهة مشرعة ومنظمة لقطاعات النقل البري، والبحري، والسككي في هذا التنظيم التقني، بيّن الرميح أن الهيئة أدركت أن تنظيم أنشطة نقل متحركة وفي دولة مترامية الأطراف – بل شبه قارة – بحجم بلادنا الغالية (حماها الله).. يتطلب أن يكون هذا التنظيم من خلال حلول تقنية تدعم الوجود الميداني.. بل وتغني عنه في معظم الأحيان.. مستفيدين في ذلك من أهم وأنجح الممارسات الدولية في تنظيم أنشطة النقل.

واختتم الرميح بتأكيده لاعتزاز الهيئة بالشراكة الناجحة مع كل القطاعات الحكومية والخاصة التي عملت بكل جد واجتهاد حتى ترى هذه المنظومة التقنية النور.

إلى ذلك، تابع حضور الحفل عروض مرئية توضح مزايا (المنظومة التقنية للشحن البري)، ودورها المباشر في اختصار الزمن والجهد في جوانب التسجيل، والترخيص، والتوثيق لمختلف أنشطة النقل في المملكة، ودورها الحيوي في تقليص النفقات والحفاظ على وقت المستفيدين من خدمات هيئة النقل.

واختتم الحفل بتكريم كل الجهات الشريكة من القطاعين الحكومي والخاص.