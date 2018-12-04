السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي في اتصال هاتفي الرئيس جورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق في وفاة الرئيس الأسبق جورش بوش الأب

الرياض 26 ربيع الأول 1440هـ الموافق 04 ديسمبر 2018م واس
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس جورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، أعرب فيه عن تعازيه ومواساته له ولكافة أسرته والشعب الأمريكي الصديق في وفاة فخامة الرئيس الأسبق جورج بوش الأب.
وقد عبر فخامته عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على تعازيه ومواساته لهم.
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