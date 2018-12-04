السعودية اليوم / الخريصي يرفع شكره للقيادة بمناسبة تعيينه وكيلاً لإمارة منطقة تبوك للشؤون الأمنية

عام / الخريصي يرفع شكره للقيادة بمناسبة تعيينه وكيلاً لإمارة منطقة تبوك للشؤون الأمنية

تبوك 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس

رفع وكيل إمارة منطقة تبوك لشؤون التنموية ناصر بن أحمد بن عبد الرحمن الخريصي اسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد - حفظهما الله - ‏بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه وكيلاً للإمارة للشؤون الأمنية بالمرتبة الخامسة عشر.

وعبر الخريصي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمناسبة ثقة ولاة الأمر - حفظهم الله- داعيا الله أن يمده بعونه وتوفيقه في خدمة الدين ثم المليك والوطن‏ وهذه المنطقة الغالية من بلادنا العزيزة.

// انتهى //

22:43ت م

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تبوك 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسرفع وكيل إمارة منطقة تبوك لشؤون التنموية ناصر بن أحمد بن عبد الرحمن الخريصي اسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد - حفظهما الله - ‏بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه وكيلاً للإمارة للشؤون الأمنية بالمرتبة الخامسة عشر.وعبر الخريصي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمناسبة ثقة ولاة الأمر - حفظهم الله- داعيا الله أن يمده بعونه وتوفيقه في خدمة الدين ثم المليك والوطن‏ وهذه المنطقة الغالية من بلادنا العزيزة.// انتهى //22:43ت م0321

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