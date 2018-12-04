السعودية اليوم / نائب أمير الرياض يشرف حفل سفارة كازاخستان لدى المملكة



الرياض 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض حفل سفارة جمهورية كازاخستان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات بالرياض .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة باخيت باتير شايف ، وعدد من المسؤولين بالسفارة .

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .

// انتهى //

22:25ت م

0319



الرياض 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسشرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض حفل سفارة جمهورية كازاخستان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات بالرياض .وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة باخيت باتير شايف ، وعدد من المسؤولين بالسفارة .حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .// انتهى //22:25ت م0319

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