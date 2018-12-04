السعودية اليوم / خفر السواحل الجزائري يحبط محاولتي هجرة سرية شمال وهران

عام / خفر السواحل الجزائري يحبط محاولتي هجرة سرية شمال وهران

الجزائر 26 ربيع الأول 1440هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس

أحبط خفر السواحل الجزائري محاولتي هجرة سرية انطلق فيها 37 شخصاً من شواطئ راس فلكون التابع لمحافظة وهران شمال غرب الجزائر .

وذكرت مصادر خفر السواحل بوهران أن الرحلة الأولى قد كشفت على بعد ثماني أميال ضمت 25 شخصاً بينهم ثلاثة أفارقة ، بينما ضمت الثانية التي كشفت على بعد 10 أميال 12 شخصاً جميعهم جزائريون .

// انتهى //

22:17ت م

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الجزائر 26 ربيع الأول 1440هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسأحبط خفر السواحل الجزائري محاولتي هجرة سرية انطلق فيها 37 شخصاً من شواطئ راس فلكون التابع لمحافظة وهران شمال غرب الجزائر .وذكرت مصادر خفر السواحل بوهران أن الرحلة الأولى قد كشفت على بعد ثماني أميال ضمت 25 شخصاً بينهم ثلاثة أفارقة ، بينما ضمت الثانية التي كشفت على بعد 10 أميال 12 شخصاً جميعهم جزائريون .// انتهى //22:17ت م0317

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