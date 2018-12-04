السعودية اليوم / أمير حائل يستقبل مدير السعودية اليوم البريد بالمنطقة

حائل 26 ربيع الأول 1440 الموافق 4 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم بمكتب سموه في قصر أجا مدير عام بريد منطقة حائل عارف العقيل ومدراء الإدارات التابعة للبريد في المنطقة .واعرب سموه عن تهنئته لمسئولي البريد على القفزات التطويرية الملموسة لخدمات البريد في مختلف مناطق المملكة وفي منطقة حائل في إطار السعي نحو الارتقاء بالخدمات البريدية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، حاثاً سموه على مضاعفة الجهود والسعي نحو مواكبة العصر وتطوير آليات العمل نحو الأفضل ، ثم تم على ضوئه مناقشة مستجدات العمل والرفع من كفائة الأداء بالشكل الذي يخدم مصلحة المواطن والمقيم .من جانبه عبر مدير عام بريد منطقة حائل عن شكره لأمير منطقة حائل وسمو نائبه على مايجده بريد المنطقة من دعم ومساندة ، مؤكداً أن ذلك سيحفز منسوبي بريد منطقة حائل لتحقيق مزيد من الانجازات في مجال جودة العمل وارتفاع مستوى الخدمات بإذن الله .// انتهى //22:13ت م0316