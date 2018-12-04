السعودية اليوم / محافظ المجاردة يناقش الخطة التنفيذية لفعاليات مهرجان العسل السابع

عام / محافظ المجاردة يناقش الخطة التنفيذية لفعاليات مهرجان العسل السابع
محايل 26ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس
رأس محافظ المجاردة يحيى بن عبدالرحمن آل حموض أمس اجتماع اللجنة الفرعية للتنمية السياحية ، وذلك بمقر المركز الحضاري التابع للبلدية .
وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها الخطة التنفيذية والاستعدادات النهائية لفعاليات مهرجان المجاردة الشتوي لهذا العام الذي سيقام بعنوان (المجاردة أجمل) ومهرجان العسل السابع بعنوان (عسلنا أجود) .
وأكد المحافظ أن شعار مهرجان العسل السابع سيتم تدشينه هذا الأسبوع ، مبيناً أن الإدارات الحكومية ستشارك بمعارض مصاحبة لمهرجان العسل ، إضافة لمشاركة الأسر المنتجة برعاية لجنة التنمية الاجتماعية ، والاستعدادات للمعارض الفنية والتشكيلية والفوتوغرافية بشارع الفن .
وطالب " آل حموض " في نهاية الاجتماع أن يبذل أعضاء اللجنة المزيد من الجهد والعطاء لتواصل المحافظة حضورها المتميز كما تحقق خلال الأعوام الماضية .
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21:21ت م
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