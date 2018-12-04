السعودية اليوم / الكليات التقنية بالقصيم تنفذ حملة التطوع التقني والمهني بالقصيم

بريدة 26 ربيع الأول 1440هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واستنفذ الكليات التقنية "بنين وبنات " والمعاهد الصناعية الثانوية بالقصيم حملة التطوع التقني والمهني بالقصيم تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف يوم غد الأربعاء ، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق هدف العمل التطوعي، وحرصاً من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني واطلاعا بمسؤوليتها المجتمعية من خلال تفعيل العمل التطوعي بين منسوبي المؤسسة بالمنطقة لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته التقنية والمهني .وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن أن الحملة تشمل العديد من الفعاليات في مختلف مدن ومحافظات المنطقة من محاضرات ومعارض ومناشط مختلفة سيتخللها الترتيبات والتنسيق مع جمعيات خيرية لصيانة منازل المحتاجين ومع المديرية العامة للشؤون الصحية لتنفذ حملات التبرع بالدم في جميع الوحدات التدريبية بالمنطقة ومع فروع وزارة الشؤون الإسلامية لصيانة المساجد وخاصة بالطرق بين المحافظات ومع المديريات الزراعية والبلديات لتحسين البيئة بالمنطقة وكذلك تدريب منسوبي المؤسسة بالمنطقة على الإسعافات الأولية بالإضافة إلى العديد من البرامج والأنشطة والمبادرات التطوعية.// انتهى //21:21ت م0308