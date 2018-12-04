شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الأرصاد” توضح حقيقة الصور المتداولة بشأن “تفريق السحب” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:32 مساءً, 4 ديسمبر 2018 م المناطق - الرياض أوضح الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنه لا صحة لتفريق السحب والصور المتداولة في مواقع التواصل لما قيل أنها لطائرة تفريق السحب، التقطت عام 2010 لطائرة برنامج فيزياء السحب “استمطار السحب” والمعني بزيادة الهاطل المطري، وهذه التجربة أقيمت في معظم الدول بهدف زيادة كمية الأمطار من خلال السحب الركامية الممطرة.

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية | “الأرصاد” توضح حقيقة الصور المتداولة بشأن “تفريق السحب” على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المناطق الإلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المناطق الإلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .