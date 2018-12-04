شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أمير الشرقية يرعى حفل استقبال رجال الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم، حفل الاستقبال السنوي لرجال الأعمال لعام 2018م بغرفة الشرقية، وسط حضور كثيف من مختلف القطاعات، وممثلي الشركات الكبرى وبعض المؤسسات الاجتماعية، فضلا عن ممثلي المؤسسات الرسمية الحكومية من مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وشهد الحفل الذي أقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى بفندق الشيراتون بالدمام، تكريم رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية في الدورة "السابعة عشرة" عبدالرحمن بن صالح العطيشان، وكذلك نائبي الرئيس في المجلس حسن بن مسفر الزهراني، ومحمد بن سعد الفراج، وجميع أعضاء المجلس وأعضاء مجلس الإدارة في الدورة الحالية .

«تفاعل»

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي : إن الحفل كان مميزا بمستوى الحضور وحجمه، ومميزاً برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية وتشريفه، وتكريمه لأعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية في الدورة السابعة عشرة، ورائعا بتفاعل الجميع، لافتاً النظر إلى أن هذا الحفل وبهذا التميز يؤكد حرص القيادة الرشيدة - أيدهم الله - على رعاية ومتابعة فعاليات القطاع الخاص، وفعاليات غرفة الشرقية بوجه الخصوص من جهة، ومن جهة أخرى تفاعل رجال الأعمال مع غرفتهم في مثل هذه الفعاليات والأنشطة العامة، وهذا كلّه يضعنا أمام مسؤولية كبيرة نأمل أن نقوم بها على أكمل وجه، وأن نكون عند رضا قادة بلادنا الحبيبة، وعند طموح وتطلعات القطاع الخاص.

وثمّن "الخالدي" لسمو أمير المنطقة الشرقية دعمه ورعايته واهتمامه بهذه الفعالية وبكافة فعاليات غرفة الشرقية، والتي تعكس مدى اهتمامه البالغ بأنشطة القطاع الخاص، ليؤكد لنا مرّة بعد أخرى حرص المسؤولين في حكومتنا الرشيدة على دعم هذا القطاع، لما يتمتع به هذا القطاع من حيوية في الأداء ورغبة لتحقيق المزيد من الأبداع والإنجازات، تجاوبا مع برنامج التحوّل الوطني، ورؤية المملكة 2030 .

وأوضح أن الحفل السنوي الذي دأبت غرفة الشرقية على إقامته كل عام في مثل هذا الوقت يعني الشيء الكثير لنا كمجلس إدارة وإدارة تنفيذية، فهو فرصة لتعميق التواصل بين رجال الأعمال مع بعضهم البعض، وبينهم وبين الجهات الحكومية والأهلية المختلفة، بما ينعكس ــ بإذن الله ــ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة الشرقية، وفي المملكة بشكل عام.

«لمسة وفاء»

وحول تكريم أعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية "في الدورة السابقة"، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية أن هذا التكريم هو لمسة وفاء من الغرفة، لأولئك الرجال الذين ساهموا في خدمة وطنهم أولاً ثم خدمة قطاع الأعمال من خلال الغرفة، وساهموا في أنشطتها، وكانوا رفقاء لنجاحاتها، وتحمّلوا المسؤولية المجتمعية من خلال العمل ضمن أروقتها، فلهم كل الشكر والتقدير والاحترام، ونعدهم بأننا على الطريق سائرون وعازمون على مواصلة الإنجاز .

«مسؤولية إضافية»

من جانبه، أوضح أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل أن النجاح الذي حققه حفل الاستقبال السنوي يؤكد حيوية وأهمية الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تنفذها غرفة الشرقية، ويكشف بصورة جلية تفاعل رجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية والأهلية مع تلك الفعاليات، وهذا الأمر يضيف لنا نجاحا آخر، ويحملنا مسؤولية إضافية.

وأشاد "الوابل" بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء مجلس الإدارة في الدورة السابقة والذين تم تكريمهم في الحفل، مؤكداً أن الغرفة قصة نجاح بدأت ولن تتوقف، وأن هذا الحفل جاء ليؤكد استمرار مسيرة الإنجاز، وإرادة البحث عن الأفضل، لأننا رفعنا شعار : "لنعمل معا لغد أفضل.