شكرا لقرائتكم طريقة سهلة لتحميل جميع صور إنستجرام على الجهاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قدم المهتم بالتقنية عبدالعزيز الحمادي طريقة سهلة لتحميل جميع الصور على صفحة إنستجرام للحفظ على الجهاز.

وقال الحمادي: “إذا كان لديك صفحة في الإنستجرام وتريد تحميل جميع الصور من صفحتك دفعة واحدة لتحفظها في جهازك، فقط ادخل الصفحة التالية ثم سجل الدخول وأكمل الطلب وستصلك رسالة فيها رابط تحميل جميع صور صفحتك على بريدك، ومعها جميع التعليقات على الصور وبيانات أخرى”.

رابط تحميل الصور هنا

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